Ubriaca alla guida, in ambulanza aggredisce sanitari e Carabinieri (Di lunedì 7 ottobre 2024) Prosegue, come di consueto, il monitoraggio da parte delle pattuglie della Compagnia Carabinieri di Pisa nei confronti dei conducenti si mettono alla guida dopo aver assunto alcol o sostanze stupefacenti. La Sezione Radiomobile ha denunciato in stato di libertà una 29enne di origini rumene Pisatoday.it - Ubriaca alla guida, in ambulanza aggredisce sanitari e Carabinieri Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Prosegue, come di consueto, il monitoraggio da parte delle pattuglie della Compagniadi Pisa nei confronti dei conducenti si mettonodopo aver assunto alcol o sostanze stupefacenti. La Sezione Radiomobile ha denunciato in stato di libertà una 29enne di origini rumene

Alatri. Fermato dai Carabinieri alla guida con un tasso alcolemico 7 volte superiore al limite. 37enne del luogo denunciato con il ritiro immediato della patente - 37enne del luogo denunciato con il ritiro immediato della patente sembra essere il primo su Cronache Cittadine. Fermato dai Carabinieri alla guida con un tasso alcolemico 7 volte superiore al limite. Cronache Cittadine ALATRI – I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Alatri ... (Cronachecittadine.it)

Governo verso l'invio di 200 carabinieri in Palestina per guidare una "missione di pace" : "Pronti quando ci sarĂ la tregua tra Israele e Hamas" - Il 15 ottobre dell'anno scorso, una settimana dopo gli attacchi di Hamas contro la popolazione civile israeliana, i 28 carabinieri italiani presenti a Gerico avevano lasciato la base e interrotto la 16esima missione bilaterale di cooperazione con le autoritĂ palestinesi, appena avviata. Il ... (Ilgiornaleditalia.it)

Terni - controlli straordinari dei carabinieri sul territorio provinciale : quattro denunce per guida in stato d’ebbrezza - I carabinieri del comando provinciale di Terni hanno dato vita ad un servizio straordinario di controllo del territorio, messo in atto nel corso del fine settimana appena archiviato. I militari di Giove, in concomitanza dell’inaugurazione della stagione invernale, hanno concentrato le loro... (Ternitoday.it)