Traffico Roma del 07-10-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) LuceverdeUn saluto dalla redazione rallentamenti perintenso sulla carreggiata esterna del raccordo tra il bivio per la via Appia all’uscita per la diramazioneSudrallentato in centro per un incidente sul piazzale Ugo La Malfa altezza incrocio con via del Circo Massimo riaperto il tratto di via Rinaldo D’Aquino segnalato in precedenza a uso per un incidente in prossimità dell’incrocio con la via Nomentana proseguono i lavori su via del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria e viale di Tor di Quinto nelle due direzioni frequente alla formazione di rallentamenti nelle ore di maggiorchiuso lo ricordiamo un tratto di via Santo Stefano Rotondo altezza ospedale San Giovanni addolorata per lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale deviazioni anche per le linee bus 117 e 117 di maggiori informazioni su queste altre ...