Jannik Sinner, ci sono voluti 10 anni: nessuno ci sperava più (Di lunedì 7 ottobre 2024) Jannik Sinner, è valsa la pena aspettare un decennio o poco più: è accaduto quando nessuno lo credeva più possibile. sono trascorsi 11 anni dal giorno in cui Mario Balotelli, tra i talenti calcistici più attenzionati del decennio scorso, scoprì che una prestigiosissima rivista a stelle e strisce lo aveva inserito all'interno di un'ancor più esclusiva classifica di caratura globale. Il Time lo aveva incluso nella top 100 delle persone più influenti del 2013, riconoscimento che aveva meritato e del quale era stato, manco a dirlo, onoratissimo. Nuovo riconoscimento per Jannik Sinner (AnsaFoto) – Ilveggente.itDa quel momento in poi, nessuno sportivo fu più preso in considerazione dal Time, la celebre rivista newyorkese che è sempre attenta ai personaggi più in voga e sul pezzo. Non ci speravamo più, dunque, che nella Grande Mela si decidesse di concedere il bis al Bel Paese.

Ilveggente.it - Sinner, ci sono voluti 10 anni: nessuno ci sperava più

