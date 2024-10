Serie A, 7ª giornata: la classifica senza errori arbitrali. Napoli ancora penalizzato (Di lunedì 7 ottobre 2024) Arbitri e VAR nel caos: Cagliari, Roma e Napoli vittime di decisioni discutibili Arbitri, il disastro è totale nell’inquietante assoluto silenzio mediatico. Ennesima giornata nera per il calcio italico. Penalizzate Cagliari Roma e Napoli. Negato ai partenopei l’ennesimo calcio di rigore e, soprattutto, la superiorità numerica. Inaccettabile la presenza di Abisso al VAR di Inter – Torino dopo i gravi fatti arbitrali di Napoli – Como del giorno prima. Ma ormai la tanto decantata uniformità di giudizio invocata dalla gran parte di cronisti e improvvisati moviolisti dopo l’espulsione del milanista Bartesaghi è già un ricordo lontano. Per perorare la causa rossonera ci fu pure chi coniò l’espulsione da fermo immagine per il napoletano Politano, ma appena una settimana dopo è giunto il contrordine. Napolipiu.com - Serie A, 7ª giornata: la classifica senza errori arbitrali. Napoli ancora penalizzato Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Arbitri e VAR nel caos: Cagliari, Roma evittime di decisioni discutibili Arbitri, il disastro è totale nell’inquietante assoluto silenzio mediatico. Ennesimanera per il calcio italico. Penalizzate Cagliari Roma e. Negato ai partenopei l’ennesimo calcio di rigore e, soprattutto, la superiorità numerica. Inaccettabile la predi Abisso al VAR di Inter – Torino dopo i gravi fattidi– Como del giorno prima. Ma ormai la tanto decantata uniformità di giudizio invocata dalla gran parte di cronisti e improvvisati moviolisti dopo l’espulsione del milanista Bartesaghi è già un ricordo lontano. Per perorare la causa rossonera ci fu pure chi coniò l’espulsione da fermo immagine per il napoletano Politano, ma appena una settimana dopo è giunto il contrordine.

ASCOLTI SERIE A SESTA E SETTIMA GIORNATA : FIORENTINA-MILAN SVETTA - BENE L’INTER E IL NAPOLI - 140. 546 5 ottobre 2024 Inter-Torino 20:45-22:40 605. Data Partita Orario Telespettatori 4 ottobre 2024 Napoli-Como 18:32-20:25 501. 776 28 settembre 2024 Genoa-Juventus 18:00-19:53 920. 088 6 ottobre 2024 Fiorentina-Milan 20:46-22:41 1. 500 unità per Como-Hellas Verona. 745 30 ... (Bubinoblog)

Napoli - l'11 ottobre la Giornata Internazionale per la Riduzione dei Disastri - Torna a Napoli la Giornata Internazionale per la Riduzione dei Disastri: il Presidente del Consiglio Comunale Vincenza Amato aprirà i lavori il prossimo 11 ottobre presso la Sala Consiliare La Giornata Internazionale per la Riduzione dei Disastri (GIRD), indetta dalle Nazioni Unite e giunta... (Napolitoday.it)

La co-fondatrice di Edit - la fiera dedicata al "design editoriale" che torna a Napoli dall'11 al 13 ottobre - ci racconta la sua giornata - Dura tre giorni, ma per organizzarla ci vuole un anno. . 30 «Il pranzo non si tocca, non lo salto mai. Tra hotel e appartamenti, abbiamo sempre cantieri aperti. 45 «Parcheggio il motorino, salgo in casa e mi metto ai fornelli. Quarantanove anni, ingegnere, un passato in consulenza, Emilia ... (Iodonna.it)