Ron Perlman e Theo Rossi: reunion di Sons of Anarchy nel cast di Come With Me (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ron Perlman e Theo Rossi: reunion di Sons of Anarchy nel cast di Come With Me Ron Perlman si è unito al cast del pRossimo thriller Come With Me di Aaron Harvey. L’attore interpreterà Dalton Kirby, un acuto conduttore radiofonico che influenza un uomo della classe operaia (Theo Rossi) con le sue invettive verbali di paura e sventura. Questo segna una riunion per la coppia di attori, che hanno lavorato insieme in Sons of Anarchy. In Come With Me, il personaggio di Rossi cade sotto l’influenza delle diatribe di Kirby, che oscurano il mondo intorno a lui. Presto si ritrova nei guai al lavoro a causa dell’assorbimento della retorica radiofonica pungente di Kirbey. Come With Me ha recentemente concluso la produzione a Gulfport, Biloxi e Pass Christian, Mississippi. Harvey (The Neighbor, Into the Ashes) dirige da una sceneggiatura che ha scritto insieme a Jonathan Croom. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) RondiofneldiMe Ronsi è unito aldel pmo thrillerMe di Aaron Harvey. L’attore interpreterà Dalton Kirby, un acuto conduttore radiofonico che influenza un uomo della classe operaia () con le sue invettive verbali di paura e sventura. Questo segna una riunion per la coppia di attori, che hanno lavorato insieme inof. InMe, il personaggio dicade sotto l’influenza delle diatribe di Kirby, che oscurano il mondo intorno a lui. Presto si ritrova nei guai al lavoro a causa dell’assorbimento della retorica radiofonica pungente di Kirbey.Me ha recentemente concluso la produzione a Gulfport, Biloxi e Pass Christian, Mississippi. Harvey (The Neighbor, Into the Ashes) dirige da una sceneggiatura che ha scritto insieme a Jonathan Croom.

Ron Perlman Reunites With ‘Sons Of Anarchy’ Co-Star Theo Rossi In ‘Come With Me’ - Ron Perlman will reunite with his 'Sons of Anarchy' co-star Theo Rossi in Aaron Harvey's thriller film 'Come With Me.' ... (deadline.com)

Original Hellboy Movie Streaming Free in October - As of October 1st, and for an undetermined amount of time, Hellboy is available to stream on demand on Pluto totally for free, you don't even need to sign up for an account on the platform. Hellboy ... (comicbook.com)

Ron Perlman e Theo Rossi: reunion di Sons of Anarchy nel cast di Come With Me - Ron Perlman si è unito al cast del prossimo thriller Come With Me di Aaron Harvey. L’attore interpreterà Dalton Kirby, un acuto conduttore radiofonico che influenza un uomo della classe operaia (Theo ... (cinefilos.it)