Roma. Lite tra due 15enni in strada. Intervengono gli adulti. Uno viene accoltellato e muore in ospedale, l’altro finisce in manette (Di lunedì 7 ottobre 2024) Cronache Cittadine Roma (Ansa)– Un venticinquenne è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato nella notte tra il 5 e il 6 L'articolo Roma. Lite tra due 15enni in strada. Intervengono gli adulti. Uno viene accoltellato e muore in ospedale, l’altro finisce in manette Cronache Cittadine. Cronachecittadine.it - Roma. Lite tra due 15enni in strada. Intervengono gli adulti. Uno viene accoltellato e muore in ospedale, l’altro finisce in manette Leggi tutta la notizia su Cronachecittadine.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Cronache Cittadine(Ansa)– Un venticinquenne è morto indopo essere statonella notte tra il 5 e il 6 L'articolotra dueingli. UnoininCronache Cittadine.

Accoltellato per motivi sentimentali : 41enne pontino in ospedale in condizioni molto gravi - Sebbene si fosse allontanato di qualche centinaio di metri dal luogo dell’aggressione, la fuga è durata poco. È stato trovato nelle vicinanze, presso una fontanella, dove tentava invano di ripulirsi: aveva ancora le mani e i vestiti macchiati di sangue. . Era il tardo pomeriggio di ieri, 1 ... (Dayitalianews.com)

Accoltellato sul bus a Milano : uomo finisce in ospedale - Un uomo di 39 anni è stato accoltellato su un bus Atm in via Maffeo Bagarotti a Milano (zona Baggio) nella notte tra domenica e lunedì 30 settembre. Sul caso sta indagando la polizia. Tutto è successo poco prima della 1, come riportato dall’azienda regionale di emergenza urgenza. L’esatta... (Milanotoday.it)

Accoltellato al petto da un conoscente - muore in ospedale un 27enne - Il giovane, Alessandro Cambuca, è morto in ospedale, il Brotzu di Cagliari, poche ore dopo. . . Vittima un ventisettenne accoltellato stamane al petto e al collo da un conoscente, nel corso di una lite. Una persona è stata fermata per l’omicidio commesso oggi ad Assemini (Cagliari). Indagano i ... (Gazzettadelsud.it)