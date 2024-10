Reparto dell’Ospedale del Mare chiuso per andare al party, condannato il primario (Di luned√¨ 7 ottobre 2024) Il chirurgo cardiovascolare Francesco Pignatelli condannato a un anno e un mese di reclusione: nel 2018 chiuse il Reparto per far partecipare il personale alla festa in suo onore. Fanpage.it - Reparto dell’Ospedale del Mare chiuso per andare al party, condannato il primario Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di luned√¨ 7 ottobre 2024) Il chirurgo cardiovascolare Francesco Pignatellia un anno e un mese di reclusione: nel 2018 chiuse ilper far partecipare il personale alla festa in suo onore.

Chiude il reparto per organizzare una festa - medico condannato - Francesco Pignatelli, chirurgo cardiovascolare, è finito sotto processo per aver chiuso il reparto dell'Ospedale del Mare di cui era appena diventato primario per un party, organizzato l'8 luglio 2018, proprio per festeggiare la sua nomina. La sentenza è stata emessa lo scorso fine settimana... (Napolitoday.it)

Reparto ospedale chiuso per andare al party - medico condannato - Il medico era finito sotto processo a Napoli per aver chiuso il reparto dell'Ospedale del Mare di cui era appena diventato primario per un party. (Imolaoggi.it)

Napoli - reparto di ospedale chiuso per andare al party : condannato il medico Francesco Pignatelli - Un anno e un mese di reclusione con la condizionale e un risarcimento da stabilire in sede civile: è la condanna che il tribunale di Napoli ha inflitto al dottore Francesco Pignatelli,... (Ilmattino.it)