Quando le prossime regate di Luna Rossa nell’America’s Cup femminile: orari, programma, tv, streaming (Di lunedì 7 ottobre 2024) Prosegue l’avventura di Luna Rossa a Barcellona nell’America’s Cup femminile 2024, prima storica edizione della Coppa America riservata esclusivamente alle donne. Domani nelle acque catalane è prevista l’ultima giornata della fase a gironi, che stabilirà le sei squadre qualificate per le Semifinal Series in programma venerdì 11 ottobre. Il team italiano ha cominciato nel migliore dei modi, collezionando ben tre vittorie nelle prime quattro regate di flotta del gruppo A (in cui sono impegnate le compagini che hanno preso parte all’America’s Cup) e avvicinando così l’obiettivo del passaggio del turno. Luna Rossa Prada Pirelli è al comando della graduatoria con 33 punti e può gestire un margine di 18 punti sulla quarta posizione di Alinghi, virtualmente prima delle escluse. Oasport.it - Quando le prossime regate di Luna Rossa nell’America’s Cup femminile: orari, programma, tv, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Prosegue l’avventura dia BarcellonaCup2024, prima storica edizione della Coppa America riservata esclusivamente alle donne. Domani nelle acque catalane è prevista l’ultima giornata della fase a gironi, che stabilirà le sei squadre qualificate per le Semifinal Series invenerdì 11 ottobre. Il team italiano ha cominciato nel migliore dei modi, collezionando ben tre vittorie nelle prime quattrodi flotta del gruppo A (in cui sono impegnate le compagini che hanno preso parte all’America’s Cup) e avvicinando così l’obiettivo del passaggio del turno.Prada Pirelli è al comando della graduatoria con 33 punti e può gestire un margine di 18 punti sulla quarta posizione di Alinghi, virtualmente prima delle escluse.

