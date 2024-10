Peste suina nel Lodigiano. La zona di controllo si allarga a quasi tutta la provincia: 53 Comuni su 60 (Di lunedì 7 ottobre 2024) Lodi, 7 ottobre 2024 – Nel Lodigiano si allarga la zona di controllo per la Peste suina, via con il depopolamento del cinghiale. La zona di controllo lodigiana per la Peste suina si allarga a quasi la totalità dei Comuni della provincia. Si tratta di 53 località su 60 totali. Lo ha stabilito, con l'ordinanza numero cinque, il commissario straordinario alla Peste suina Africana. Il provvedimento Le prescrizioni Come si attua il depopolamento del cinghiale Il provvedimento L'autorità ha stilato un nuovo elenco dei Comuni compresi nella zona di controllo dell'espansione virale (CEV). Ilgiorno.it - Peste suina nel Lodigiano. La zona di controllo si allarga a quasi tutta la provincia: 53 Comuni su 60 Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Lodi, 7 ottobre 2024 – Nelsiladiper la, via con il depopolamento del cinghiale. Ladilodigiana per lasila totalità deidella. Si tratta di 53 località su 60 totali. Lo ha stabilito, con l'ordinanza numero cinque, il commissario straordinario allaAfricana. Il provvedimento Le prescrizioni Come si attua il depopolamento del cinghiale Il provvedimento L'autorità ha stilato un nuovo elenco deicompresi nelladidell'espansione virale (CEV).

Peste suina : investimenti per oltre 11 milioni di euro in biosicurezza - Una versione allargata della Consulta regionale, che comprendeva oltre alle associazioni agricole e i rappresentanti delle cooperative, anche i referenti delle associazioni industriali e dell’artigianato, ha incontrato stamattina in Regione a Bologna, l’assessore regionale all’Agricoltura... (Parmatoday.it)

Maiale a Ponte Mammolo - l’ex gestore del Centro Carni avverte : “Rischia di diffondere la peste suina” - Il cambio di gestione al Centro Carni L’amministrazione cittadina, anzichè rinnovare il contratto alla. . . Il maiale nero che da qualche giorno viene avvistato nella zona di Ponte Mammolo anima lo scontro a distanza tra il Campidoglio è l’ex gestore del Centro Carni di viale Palmiro ... (Romatoday.it)

Peste Suina Africana - Bocchi : "Sì alla caccia al cinghiale" - La nuova ordinanza emanata dal Commissario Straordinario per la Peste Suina Africana (PSA) prevede restrizioni per agricoltori e allevatori ma ha soprattutto introdotto misure che, secondo Primao Bocchi, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale, "influenzano e modificano le... (Parmatoday.it)