Omicidio poliziotto Agostino, ergastolo per il boss Scotto (Di lunedì 7 ottobre 2024) Papà Vincenzo aspettava questo momento da 35 anni, da quando il 5 agosto del 1989 i sicari di Cosa nostra uccisero il figlio poliziotto, Nino Agostino, e la moglie Ida Castelluccio, incinta di 4 mesi. Lo ripeteva sempre: "Solo quando sarà fatta giustizia, mi taglierò la barba". Ma non ha fatto in tempo. Perché è Sbircialanotizia.it - Omicidio poliziotto Agostino, ergastolo per il boss Scotto Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Papà Vincenzo aspettava questo momento da 35 anni, da quando il 5 agosto del 1989 i sicari di Cosa nostra uccisero il figlio, Nino, e la moglie Ida Castelluccio, incinta di 4 mesi. Lo ripeteva sempre: "Solo quando sarà fatta giustizia, mi taglierò la barba". Ma non ha fatto in tempo. Perché è

Omicidio poliziotto Agostino - ergastolo per il boss Scotto - Lo ripeteva sempre: "Solo quando sarà fatta giustizia, mi taglierò la barba". Ma non ha fatto in tempo. (Adnkronos) – Papà Vincenzo aspettava questo momento da 35 anni, da quando il 5 agosto del 1989 i sicari di Cosa nostra uccisero il figlio poliziotto, Nino Agostino, e la moglie Ida Castelluccio, ... (Periodicodaily.com)

Omicidio poliziotto Agostino - ergastolo per il boss Scotto - . Lo ripeteva sempre: "Solo quando sarà fatta giustizia, mi taglierò la barba". Ma non ha fatto in tempo. (Adnkronos) – Papà Vincenzo aspettava questo momento da 35 anni, da quando il 5 agosto del 1989 i sicari di Cosa nostra uccisero il figlio poliziotto, Nino Agostino, e la moglie Ida ... (Lidentita.it)

Omicidio poliziotto Agostino - ergastolo per il boss Scotto - Quello stesso spazio in cui si era introdotto Agostino nella sua attività di raccolta di informazioni. Che oggi è stato concesso. Non ci sono state repliche, né dalla Procura generale né dalle difese, prima che i giudici entrassero in camera di consiglio. Il pg Umberto De Giglio, ha detto durante ... (Liberoquotidiano.it)