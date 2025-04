Scommesse Serie A | cosa rischiano ora Fagioli Tonali e tutti gli altri calciatori coinvolti Ecco le possibili sanzioni e i provvedimenti

Il nuovo caso Scommesse in Serie A ha riaperto una ferita nel nostro campionato, anche se non si tratta di sfondo calcistico bensì di Scommesse su siti illegali sul poker e altre discipline. cosa rischiano ora Fagioli, Tonali e gli altri calciatori coinvolti (tra cui Perin e McKennie della Juve)? Ne parla La Gazzetta dello Sport.Per Fagioli e Tonali: «È molto difficile per il principio del ne bis in idem ("non due volte per la stessa cosa": nessuno può essere processato due volte per lo stesso reato) e Tonali e Fagioli hanno già patteggiato una condanna per le Scommesse confessate. Per aprire un nuovo fascicolo, l'attività di "reclutatori" di altri calciatori dovrebbe essere considerata un fatto nuovo e non essere emersa nel procedimento già esaurito (in Interrogatorio a Torino Tonali specifica di aver già reso dichiarazioni alla procura Figc): lo valuterà il procuratore Chiné che ha già chiesto gli atti alla procura di Milano».

