Ospedale Melorio chiesto un consiglio comunale ad hoc

consiglio comunale la discussione sulle problematiche relative all’offerta sanitaria sul territorio, al rilancio e al potenziamento dell’Ospedale Melorio. È evidente ormai che l’ambulatorio infermieristico è del tutto insufficiente a garantire un seppur minimo livello assistenziale. Anteprima24.it - Ospedale Melorio, chiesto un consiglio comunale ad hoc Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minuti“Il disastro dell’offerta sanitaria territoriale non può continuare a essere ignorato”. È quanto affermano Raffaele Aveta e Italo Crisileo, rispettivamente capogruppo e consigliere di “Alleanza per la città – Movimento 5 Stelle” a Santa Maria Capua Vetere e i consiglieri comunali Francesco Petrella e Luigi Pardi, del gruppo “SMCV al Centro”.“Abbiamo inoltrato una formale richiesta al sindaco Mirra e alla presidente Sepolvere – spiega il leader Aveta – affinché la prossima conferenza dei capigruppo inserisca all’ordine del giorno della discussione sulle problematiche relative all’offerta sanitaria sul territorio, al rilancio e al potenziamento dell’. È evidente ormai che l’ambulatorio infermieristico è del tutto insufficiente a garantire un seppur minimo livello assistenziale.

Potrebbe interessarti anche:

Biblioteca in municipio - coro di ’no’ : "È uno schiaffo alla storia della città". Chiesto un consiglio comunale aperto

Se lo slogan fosse riassumibile in cinque parole non ci sarebbero dubbi: "Giù le mani dalla biblioteca". È una vera e propria levata di scudi quella che vede le forze di minoranza, insieme ad alcune ...

Tribunale all'ex ospedale San Camillo - le opposizioni (Lega esclusa) : "Ora convocare un Consiglio comunale straordinario"

Azione Politica ha presentato in aula una richiesta di consiglio straordinario sul tema della Cittadella Giudiziaria, sottoscritta da altri 11 consiglieri appartenenti a Teti, Fratelli d’Italia, ...

Arezzo 2020 - il punto della situazione politica ad un anno dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale

Arezzo, 28 febbraio 2025 – Una conferenza stampa per fare il punto della situazione politica ad un anno dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Arezzo. Il senso e l’importanza di ...

Chiesto consiglio comunale sul disastro Melorio. Santa Maria C.V. Il Direttore Generale Blasotti: "L'Azienda Sanitaria vuole riaprire il pronto soccorso del Melorio". Ne parlano su altre fonti

(A darne comunicazione è casertakeste.it:) Sesso nel parcheggio dell’Ospedale Melorio di S. Maria Capua Vetere - Ciò che viene segnalato e appurato, riguardo al parcheggio dell’ex presidio sanitario Melorio di Santa Maria Capua Vetere ... come un parcheggio in prossimità di un ospedale, diventi il luogo di ...