Omicidio di camorra nel 1998 l’esecutore sconterà 29 anni di carcere

anni fa: oggi, per quell'Omicidio di camorra, i carabinieri della stazione di Ponticelli hanno eseguito un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, a carico di Nicola Martinez, 67enne napoletano.Colaiacolo fu ucciso in una sala giochi di Ponticelli perchè si era schierato con una fazione che aveva deciso di scindersi dal clan Sarno. Nel 2017 furono eseguite quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico di esponenti dell'ormai disciolto clan camorristico dei Sarno: tra le ordinanze c'era anche quella a carico di Martinez.L'uomo dovrà scontare una pena di 29 anni, 11 mesi e 10 giorni di reclusione per l'Omicidio commesso nel 1998 e aggravato dal metodo mafioso.

