Primo incendio boschivo della stagione | in fumo 3mila metri quadrati di vegetazione

incendio che ha interessato circa 3mila. Forlitoday.it - Primo incendio boschivo della stagione: in fumo 3mila metri quadrati di vegetazione Leggi su Forlitoday.it Fiamme venerdì pomeriggio nell'entroterra forlivese. Due squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Rocca San Casciano e di Civitella di Romagna sono intervenute a San Zeno, lungo la provinciale 3 del Rabbi, nel comune di Galeata, per estinguere unche ha interessato circa

Incendio improvviso in fabbrica : il rogo poi le esplosioni - nube di fumo nero altissima

Un incendio improvviso è scoppiato in una fabbrica a Sydney, in Australia, provocando una situazione di forte allarme per tutti i residenti della zona: il rogo, infatti, ha innescato delle ...

Incendio devastante a Brunate - Villa Fornasari in fiamme : colonna di fumo visibile a chilometri di distanza

Fiamme altissime e una densa colonna di fumo stanno avvolgendo Villa Fornasari a Brunate. L’incendio è divampato oggi, 2 aprile, intorno alle 19.30. Ancora ignote le cause e l’origine del rogo, ma ...

Incendio sullo Stelvio - ecco la colonna di fumo che minaccia il Trentino - Video

Un vasto incendio boschivo si è sviluppato nella zona di Prato allo Stelvio, in Val Venosta (Alto Adige). Sono almeno un centinaio gli ettari di bosco colpiti: un’emergenza che ha richiesto ...

Fiamme nei boschi di Lumezzane: incendio in località Renzo. Incendi boschivi, il primo bilancio dell’anno è positivo: minori roghi e meno estesi. Cosa sta succedendo a Los Angeles? La causa degli incendi è la rete elettrica, bruciata un'area pari a San Francisco. I morti salgono a 11: «Sembra l'apocalisse». Venti sciacalli arrestati. Incendi boschivi, un 2024 positivo: nei primi dieci mesi dell'anno sono solo 210. California, i video dell'incendio vicino a Los Angeles. Un altro incendio boschivo: vigili del fuoco e volontari al lavoro. Ne parlano su altre fonti

() Vasto incendio boschivo in val Venosta: il fumo "minaccia" Tonale e Campiglio - Bruciano 60 ettari di bosco. Centinaia di vigili del fuoco lottano contro le fiamme. Forte odore di fumo nel Trentino occidentale con la possibilità di caduta di cenere. La Protezione civile sta monit ...

(Come indicato da cuneodice.it:) Incendio boschivo sulla collina di Verzuolo - Un incendio boschivo si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 1° aprile, sulla collina di Verzuolo: i fatti in frazione Villanovetta, nella zona di via Drago, sul versante in direzione di ...

(Come si legge su quotidianopiemontese.it:) Vasto incendio boschivo a Premeno: 40 operatori e 15 mezzi per riuscire a domare le fiamme - Intervenuto anche l’Erickson S-64, che con i suoi lanci ad alta capacità ha contribuito a contenere le fiamme in una zona difficile da raggiungere via terra ...