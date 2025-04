Il marito di Liliana Resinovich indagato per omicidio | Non me lo aspettavo sono tranquillo

aspettavo, sono comunque tranquillo, credo si tratti di un atto dovuto”. Lo ha detto Sebastiano Visintin, vedovo di Liliana Resinovich, sentito telefonicamente dal quotidiano Il Piccolo, dopo che ieri si è diffusa la notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati per l'omicidio di sua moglie. Gli agenti della Squadra mobile sono andati a casa sua martedì sera, in via del Verrocchio, e hanno perquisito l’abitazione per oltre sette ore, portando via, tra le altre cose, un paio di guanti, una forbice, una maglia e decine di coltelli, come scrive il quotidiano di Trieste. Visintin ha raccontato che "durante il sopralluogo" è "rimasto seduto sul divano. Non ho idea di dove abbiano guardato i poliziotti". Il giorno dopo la perquisizione, mercoledì, sarebbe stato notificato a Visintin l'atto relativo all’iscrizione nel registro degli indagati. Quotidiano.net - Il marito di Liliana Resinovich indagato per omicidio: “Non me lo aspettavo, sono tranquillo” Leggi su Quotidiano.net Roma, 12 aprile 2025 – “Non me locomunque, credo si tratti di un atto dovuto”. Lo ha detto Sebastiano Visintin, vedovo di, sentito telefonicamente dal quotidiano Il Piccolo, dopo che ieri si è diffusa la notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati per l'di sua moglie. Gli agenti della Squadra mobileandati a casa sua martedì sera, in via del Verrocchio, e hanno perquisito l’abitazione per oltre sette ore, portando via, tra le altre cose, un paio di guanti, una forbice, una maglia e decine di coltelli, come scrive il quotidiano di Trieste. Visintin ha raccontato che "durante il sopralluogo" è "rimasto seduto sul divano. Non ho idea di dove abbiano guardato i poliziotti". Il giorno dopo la perquisizione, mercoledì, sarebbe stato notificato a Visintin l'atto relativo all’iscrizione nel registro degli indagati.

