Chi era Yuri Gagarin il primo uomo lanciato nello spazio

Il XX secolo ha visto l'umanità avventurarsi per la prima volta nelle profondità dello spazio, procedendo in modo lento ma determinato alla sua esplorazione; e sono tante le missioni che hanno portato avanti questo percorso, tenendo tutto il mondo con il fiato sospeso. Oggi però si festeggia l'anniversario della missione che a questo percorso ha dato inizio: il 12 aprile 1961 partiva infatti dal cosmodromo di Baikonur (Kazakistan) l'astronave sovietica Vostok 1, con a bordo il cosmonauta Jurij Gagarin, che di lì a poco sarebbe diventato famoso come il primo uomo della storia a essere lanciato nello spazio. Jurij Gagarin nasce nel 1934 nel piccolo villaggio di Klušino, oggi in Russia e all'epoca nell'Unione Sovietica, terzo di quattro figli. Nel 1941, quando è ancora bambino anche il suo villaggio viene occupato dalle forze naziste che avanzano verso Mosca: un ufficiale occupa la casa dei Gagarin, che sono costretti a vivere fino al termine del conflitto in una minuscola capanna di fango.

Jurij Gagarin è passato alla storia il 12 aprile 1961 come il primo uomo a volare nello spazio a bordo della Vostok 1. La sua impresa lo rese un simbolo del successo sovietico nella corsa allo ...

Il 12 aprile 1961 segna una data storica per l’umanità: per la prima volta un uomo, Jurij Gagarin, riuscì a raggiungere lo spazio e a orbitare intorno alla Terra a bordo della navicella Vostok 1. ...

(In base alle informazioni di msn.com:) Jurij Gagarin, chi era l’astronauta che per primo viaggiò nello spazio - Proveniva da una famiglia modesta: suo padre Aleksej era falegname, mentre sua madre Anna lavorava come contadina. Gagarin era il terzo di quattro figli e, fin da giovane, dovette affrontare le ...