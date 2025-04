Assoluti di Nuoto a Riccione sfilata dei campioni azzurri | i numeri e il programma

Riccione – Torna il grande Nuoto azzurro in vasca. Tutto è pronto per i Campionati Italiani Assoluti a Riccione, di primavera.La competizione è valida per la qualificazione ai Mondiali di Singapore, che si svolgeranno dal 27 luglio al 3 agosto.I numeri, i protagonisti, il programma e le dichiarazioni – Fonte FederNuoto/federNuoto.itIn vasca 685 atleti (369 maschi e 316 femmine) con 1452 presenze gara e 90 staffette. A fargli da preludio, i campionati nazionali giovanili indoor Unipol di fondo (junior e ragazzi) venerdì 11 e sabato 12 aprile.Tanti gli azzurri con la regina del mezzofondo iridato Simona Quadarella – preparata dallo scorso autunno da Gianluca Belfiore – iscritta ai 200, 400, 800 e 1500 stile libero, la primatista italiana dei 50 e 100 rana Benedetta Pilato iscritta ai 50, 100, 200 rana e 50 farfalla, il campione olimpico dei 100 rana Nicolò Martinenghi iscritto ai 50, 100, 200 rana e Alberto Razzetti – argento nei 200 farfalla e bronzo nei 200 misti a Doha 2024 – iscritto ai 200 stile libero, 100 e 200 farfalla, 200 e 400 misti.

