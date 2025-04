Usa un esercito di mercenari per espellere i migranti irregolari

It.insideover.com - Usa, un esercito di mercenari per espellere i migranti irregolari Leggi su It.insideover.com Nella visione del secondo mandato Trump, l’immigrazione irregolare non è un problema da gestire, ma un’emergenza da annientare. E come ogni emergenza americana che si rispetti, ha bisogno di un apparato di guerra. Non solo quello statale, ma anche e soprattutto quello privato. Così, mentre la Casa Bianca rincorre numeri e simboli per dimostrare la sua fermezza, si affaccia un attore già noto agli scenari bellici globali: Erik Prince, fondatore della famigerata Blackwater, ora a capo di un consorzio chiamato 2USV.Con il plauso silente di pezzi dell’amministrazione, questi contractor propongono una soluzione “chiavi in mano” alla paralisi delle espulsioni: cento aerei privati, campi di detenzione allestibili in pochi giorni, decine di migliaia di cittadini arruolabili come agenti dell’immigrazione.

