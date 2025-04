Formiche.net - Palla agli Usa. Perché il calcio italiano piace oltre Atlantico

La International Trade Administration, agenzia governativa statunitense del Dipartimento del Commercio, ha rilasciato un nuovo bollettino che evidenzia le opportunità emergenti nell’ambito della gestione sportiva e dello sviluppo infrastrutturale in Italia. Il documento si concentra in particolare sul panorama calcisticoe sulle prossime competizioni internazionali, offrendo spunti interessanti per investitori e imprese statunitensi.Un mercato in evoluzioneNegli ultimi anni il, tradizionalmente uno dei settori più iconici del Made in Italy, ha visto un incremento significativo degli investimenti da parte di capitali stranieri. Già nel 2018 era presente una quota di proprietà americana, rappresentata da AS Roma, ma oggi il panorama è radicalmente cambiato: il bollettino rivela che gli investitori statunitensi ora controllano quattordici franchigie italiane, incluse alcune tra le maggiori, come AC Milan, Inter e Hellas Verona – quest’ultima acquisita nel gennaio 2025 da un gruppo di private equity statunitense, Presidio Investors.