Liberoquotidiano.it - Ad Atene esplode una bomba davanti alla sede di Hellenic Train

Sono in corso le indagini, ad, dopo l'esplosione di unavenerdì seradi, la principale compagnia ferroviaria della Grecia. Al momento non sono stati segnalati feriti. La polizia ha isolato la zona, situata lungo una delle principali arterie della capitale greca, dove i residenti hanno riferito di aver udito una forte esplosione. Secondo i media locali, un quotidiano e un sito di notizie avevano ricevuto poco prima della deflagrazione una telefonata anonima che avvertiva della presenza dell'ordigno posizionatoagli uffici della compagnia ferroviaria, all'interno di un borsone legato a uno scooter. Nella zona sono intervenuti gli uomini del reparto artificieri che si stavano preparando a disinnescare l'ordigno esplosivo ma non hanno fatto in tempo.