Serbia in migliaia a Novi Pazar per la manifestazione contro Vucic

migliaia di studenti universitari che da mesi protestano contro la corruzione del governo del presidente Vucic hanno raggiunto la città di Novi Pazar, a piedi e in bicicletta, da diverse località della Serbia per partecipare alla manifestazione organizzata il 12 aprile. Le proteste, che si tengono ogni sabato nel Paese, sono iniziate dopo il crollo di una tettoia della stazione ferroviaria di Novi Sad: l’incidente, avvenuto il primo novembre, causò la morte di 16 persone. Sempre nella giornata di ieri, 11 aprile, migliaia di sostenitori del populista presidente serbo Aleksandar Vucic si sono radunati nel centro di Belgrado per una contromanifestazione che si svolgerà oggi e che le autorità si aspettano essere una delle più grandi a suo sostegno. Lapresse.it - Serbia, in migliaia a Novi Pazar per la manifestazione contro Vucic Leggi su Lapresse.it di studenti universitari che da mesi protestanola corruzione del governo del presidentehanno raggiunto la città di, a piedi e in bicicletta, da diverse località dellaper partecipare allaorganizzata il 12 aprile. Le proteste, che si tengono ogni sabato nel Paese, sono iniziate dopo il crollo di una tettoia della stazione ferroviaria diSad: l’incidente, avvenuto il primo novembre, causò la morte di 16 persone. Sempre nella giornata di ieri, 11 aprile,di sostenitori del populista presidente serbo Aleksandarsi sono radunati nel centro di Belgrado per unache si svolgerà oggi e che le autorità si aspettano essere una delle più grandi a suo sostegno.

Potrebbe interessarti anche:

Manifestazione antigovernativa a Nis : migliaia di studenti contro la corruzione in Serbia

A Nis, nel sud della Serbia, si è conclusa nella notte una nuova grande manifestazione antigovernativa con migliaia di persone, organizzata nella giornata di ieri dal movimento degli studenti in ...

Serbia - decine di migliaia di persone bloccano tre ponti a Novi Sad

Sabato gli studenti serbi hanno guidato manifestazioni di massa, bloccando tre ponti sul Danubio nella città di Novi Sad, in Serbia, in occasione dei tre mesi trascorsi dal crollo di una tettoia di ...

Marocco - imponente manifestazione pro-Palestina a Rabat : migliaia in piazza

Decine di migliaia di persone hanno manifestato a Rabat, la Capitale del Marocco, contro il conflitto nella Striscia di Gaza, dove Israele ha ripreso la sua offensiva anti-Hamas dopo un cessate il ...

Serbia, in migliaia protestano a Novi Sad: "A causa della corruzione è arrivata la rivoluzione". Serbia, decine di migliaia di persone bloccano tre ponti a Novi Sad. Serbia, in migliaia alla manifestazione a Kragujevac: luci accese per i morti alla stazione di Novi Sad. Proteste anti-corruzione in Serbia. Migliaia in piazza, il governo sempre più in difficoltà. Serbia, proteste studentesche bloccano la sede della TV pubblica. Serbia, nuove proteste degli studenti a Novi Sad: migliaia in piazza e blocco dei ponti. Ne parlano su altre fonti

(L’agenzia repubblica.it ha pubblicato che:) Serbia, in centinaia di migliaia a Belgrado contro Vucic: “Pronto a una verifica di legittimità” - Hanno invocato giustizia e verità per quell’incidente che è diventato il simbolo della corruzione della Serbia di Vucic. L’1 novembre a Novi Sad la tettoia di cemento della stazione centrale ...

(Risulta da fonti di ilpost.it che:) Camminare per giorni per protestare, in Serbia - Da mesi gli studenti organizzano marce in tutto il paese per criticare il governo del nazionalista Aleksandar Vucic ...

(Come riportato da ilmessaggero.it:) Serbia, decine di migliaia in piazza con il movimento anti-corruzione - A Belgrado decine di migliaia di persone da tutta la Serbia - tra cui studenti ... al crollo della tettoia di una stazione ferroviaria a Novi Sad a novembre.