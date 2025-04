LDA chi è il figlio di Gigi D’Alessio a Verissimo | il percorso da Amici ai pregiudizi

Verissimo. Il figlio di Gigi D'Alessio dopo l'annuncio di un ritorno imminente sulla scena musicale, ha pubblicato ieri il suo nuovo singolo, dal titolo 'SHALLA', che segna un punto di svolta, che lui stessa considera come una "rinascita". LDA, nome d'arte di Luca D'Alessio, è noto .L'articolo LDA chi è, il figlio di Gigi D'Alessio a Verissimo: il percorso da Amici ai pregiudizi proviene da Webmagazine24.

Che succede a LDA? Fan preoccupati per il figlio di Gigi D’Alessio. Il messaggio sui social scritto dallo staff : «Non può usare il telefono»

«In questo momento abbiamo noi in mano il suo profilo, data l’impossibilità di Luca di utilizzare il telefono. Vi aggiorneremo domani per spiegare le dinamiche che hanno portato a questa ...

Gigi D’Alessio - il messaggio dello staff del figlio LDA : “Momento delicato”. Cos’è successo

Gigi D’Alessio è uno dei protagonisti del venerdì sera di Rai Uno con la nuova edizione di The Voice Senior, che lo vede nella veste di coach. Il programma televisivo fa segnare sempre degli ottimi ...

Gigi D’Alessio : Il Drammatico Racconto Sul Figlio LDA!

Gigi D’Alessio svela un episodio drammatico del figlio LDA: un racconto sconvolgente che lascia il segno. Ecco che cosa è accaduto! Nel corso di una recente puntata di The Voice Senior, Gigi ...

