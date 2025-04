Traffico migranti arrestato ricercato

arrestato a Istanbul un trafficante di esseri umani e migranti ricercato in Italia. E' ritenuto responsabile della tratta illegale dei migranti verso il territorio italiano. "il capo del gruppo criminale organizzato che ha favorito l'immigrazione ilklegale verso l'Italia, Assad Ali Gomaa Khodir, è stato individuato e catturato durante un'operazione a Fatih", ha scritto su X il ministro degli Esteri turco, Ali Yerlikaya. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 10.20 E' statoa Istanbul un trafficante di esseri umani ein Italia. E' ritenuto responsabile della tratta illegale deiverso il territorio italiano. "il capo del gruppo criminale organizzato che ha favorito l'immigrazione ilklegale verso l'Italia, Assad Ali Gomaa Khodir, è stato individuato e catturato durante un'operazione a Fatih", ha scritto su X il ministro degli Esteri turco, Ali Yerlikaya.

