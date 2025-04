Incidente nella notte nella superstrada a Pieve al Toppo coinvolte due auto

Incidente stradale ha coinvolto due auto nella notte lungo la superstrada Grosseto-Fano, nel tratto del comune di Civitella in Val di Chiana (Arezzo), nei pressi di Pieve al Toppo. Alle ore 1.44 sono stati attivati i sanitari del 118 dell'Asl Toscana sud est che sono arrivati sul posto con i vigili del fuoco, l'ambulanza infermieristica di Monte San Savino, l'ambulanza della Pubblica Assistenza di Foiano della Chiana, l'ambulanza della Misericordia di Castiglion Fiorentino e le forze dell'ordine. Cinque i feriti: una 25enne, una 35enne e un 37enne sono stati trasportati in codice 2 all'ospedale San Donato di Arezzo; una 24enne e un 26enne sono stati trasferiti all'ospedale della Valdichiana Aretina in codice 2. Lanazione.it - Incidente nella notte nella superstrada a Pieve al Toppo, coinvolte due auto Leggi su Lanazione.it Arezzo, 12 aprile 2025 – Unstradale ha coinvolto duelungo laGrosseto-Fano, nel tratto del comune di Civitella in Val di Chiana (Arezzo), nei pressi dial. Alle ore 1.44 sono stati attivati i sanitari del 118 dell'Asl Toscana sud est che sono arrivati sul posto con i vigili del fuoco, l'ambulanza infermieristica di Monte San Savino, l'ambulanza della Pubblica Assistenza di Foiano della Chiana, l'ambulanza della Misericordia di Castiglion Fiorentino e le forze dell'ordine. Cinque i feriti: una 25enne, una 35enne e un 37enne sono stati trasportati in codice 2 all'ospedale San Donato di Arezzo; una 24enne e un 26enne sono stati trasferiti all'ospedale della Valdichiana Aretina in codice 2.

