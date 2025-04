Avellino-Monopoli Biancolino | Avversario tosto e gara importante vogliamo vincere Rocca rientra da valutare Iannarilli

Avellino torna al Partenio-Lombardi e ospita il Monopoli per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C. Raffaele Biancolino, allenatore biancoverde, interviene in conferenza stampa e presenta il match della vigilia: "Sarà una gara importante. La settimana è stata come tutte le altre. Avellinotoday.it - Avellino-Monopoli, Biancolino: "Avversario tosto e gara importante, vogliamo vincere. Rocca rientra, da valutare Iannarilli" Leggi su Avellinotoday.it L'torna al Partenio-Lombardi e ospita ilper la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C. Raffaele, allenatore biancoverde, interviene in conferenza stampa e presenta il match della vigilia: "Sarà una. La settimana è stata come tutte le altre.

