I visori di realtà virtuale potrebbero essere forniti sugli aerei ma a determinate condizioni

realtà virtuale, ha ufficialmente avviato una collaborazione con Lufthansa per introdurre i visori Meta Quest 3 sui voli di lungo raggio, riservati ai passeggeri della nuova Allegris Business Class Suite. Il progetto ha preso il via nel giugno del 2024 e ha subito mostrato risultati molto positivi: quasi 4.000 viaggiatori hanno provato l’esperienza, fornendo un riscontro definito “estremamente positivo” da Björn Becker del Lufthansa Group.GameRant ci fa sapere che ciò che rende possibile questa innovazione è l’introduzione del Travel Mode, una funzione lanciata da Meta nel 2024 per i visori Quest 2 e superiori. Questo aggiornamento consente al dispositivo di funzionare correttamente anche durante il volo, superando i noti problemi di disallineamento tra i movimenti percepiti dal corpo e quelli reali dell’aereo, una difficoltà che aveva storicamente limitato l’uso della realtà virtuale in viaggio. Screenworld.it - I visori di realtà virtuale potrebbero essere forniti sugli aerei (ma a determinate condizioni) Leggi su Screenworld.it Meta, azienda pioniera nel settore della, ha ufficialmente avviato una collaborazione con Lufthansa per introdurre iMeta Quest 3 sui voli di lungo raggio, riservati ai passeggeri della nuova Allegris Business Class Suite. Il progetto ha preso il via nel giugno del 2024 e ha subito mostrato risultati molto positivi: quasi 4.000 viaggiatori hanno provato l’esperienza, fornendo un riscontro definito “estremamente positivo” da Björn Becker del Lufthansa Group.GameRant ci fa sapere che ciò che rende possibile questa innovazione è l’introduzione del Travel Mode, una funzione lanciata da Meta nel 2024 per iQuest 2 e superiori. Questo aggiornamento consente al dispositivo di funzionare correttamente anche durante il volo, superando i noti problemi di disallineamento tra i movimenti percepiti dal corpo e quelli reali dell’aereo, una difficoltà che aveva storicamente limitato l’uso dellain viaggio.

Potrebbe interessarti anche:

La fregata giapponese Noshiro fa passerella Australia. La classe Mogami tenta Canberra : scafo stelth - missili precisi e realtà virtuale

Roma, 13 marzo 2025 - Con la Cina in piena espansione, anche l'Australia sta potenziando il suo arsenale, tra cui anche la flotta. Per questo motivo il Giappone ha inviato una delle sue più moderne ...

Ilaria Sula - il ruolo di due amici di Mark Samson : perché potrebbero essere suoi complici

Due persone vicine a Mark Samson sono sospettate di averlo aiutato in alcune fasi del femminicidio di Ilaria Sula. La loro posizione resta al vaglio degli inquirenti. Ecco perché.Continua a leggere

L'intelligenza artificiale nel ruolo di segreteria - la collega virtuale si chiama Caterina. "Ma deve essere gestita e controllata"

L'intelligenza artificiale come segretaria per aiutare le aziende agricole. La società forlivese ConsulenzaAgricola.it, ha portato al Forum Ipa Agroalimentare che si è svolto a Milano Marittima la ...

Il mercato VR in calo nel 2024, ma gli occhiali AR+AI potrebbero dominare il 2025. Il miglior visore per la realtà virtuale è tra questi, a prezzi che non immagini. Insidie VR e AR. La realtà virtuale fa un balzo in avanti: miglioramenti nei video volumetrici in tempo reale. Con gli occhiali Orion per la realtà aumentata Zuckerberg potrebbe averci visto giusto. Viaggio nel metaverso: cosa significa, come funziona e perché potrebbe cambiare il nostro futuro. Ne parlano su altre fonti

(Ne dà notizia tomshw.it:) Vivi la realtà virtuale senza limiti con il Meta Quest 3S in SCONTO! - Immergiti in esperienze VR straordinarie con il Meta Quest 3S da 128 GB, ora in offerta speciale su Amazon. Approfitta dell'occasione!

(A riportarlo è tomshw.it:) Migliori visori VR per giocare (aprile 2025) - di conseguenza risulta la scelta ideale per chi vuole davvero entrare nel mondo della realtà virtuale come si deve. Non poteva mancare in questa lista, ovviamente, il potentissimo visore HTC VIVE ...

(Secondo quanto riportato da wired.it:) Come funzionano i primi ologrammi con cui si può interagire usando le mani (e senza dover indossare visori) - I loro ideatori hanno reso flessibile una parte del dispositivo che contribuisce a generare l’immagine 3D “a mezz’aria”, così da renderla manipolabile ...