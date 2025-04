Lotta Scudetto Colonnese | L’Inter ha più pressione il Napoli e Conte possono sfruttare…

Lotta Scudetto, Colonnese: «L'Inter ha più pressione, il Napoli e Conte possono sfruttare.» Le parole dell'ex difensoreIntervistato sulle pagine del Corriere dello Sport, l'ex Inter, Ciccio Colonnese, ha parlato cosi del Napoli, diretta rivale dei nerazzurri per lo Scudetto:Conte POTEVA FARE DI PIU'? – «No, Conte sta facendo un ottimo lavoro. Chiaramente, il fatto che giochi meno delL'Inter è un vantaggio importante. Ha fatto benissimo fino a oggi. Ma va finito il lavoro. Avere 16-17 partite in meno di un'altra squadra è un vantaggio pesante, anche se evidentemente non ha la stessa profondità della rosa. L'obiettivo di giocare una volta a settimana è diverso rispetto a giocare ogni tre giorni»CALENDARIO FAVOREVOLE AL Napoli?- «Conte sicuramente sta facendo delle tabelle, così come i giocatori e l'ambiente.

Colonnese: "Lotta scudetto? Il fatto che il Napoli giochi meno dell'Inter è un vantaggio importante". Colonnese: “Scudetto? Inter più forte, Napoli e Atalanta hanno un grande vantaggio”. Colonnese: “Napoli? Preferisco l’Inter sotto un aspetto. Su Conte e Inzaghi…”. NM LIVE - Colonnese: "Conte è il condottiero del Napoli, la coppia Buongiorno-Rrahmani è molto solida, lotta scudetto? L'Inter è la più forte, ma gli azzurri e l'Atalanta hanno un grande vantaggio senza le coppe". Colonnese: “Il Napoli ha un vantaggio sull’Inter! Recupero di Firenze fetta scudetto”. AMARCORD | Inter-Lazio con la Coppa Italia alzata a San Siro. Ne parlano su altre fonti

