Esplosione ad Atene scoppia ordigno davanti sede società ferroviaria

ordigno è esploso la notte scorsa di fronte la sede della società ferroviaria Hellenic Train nel centro di Atene. Non si sono registrate vittime o feriti nell'Esplosione su cui sta indagando l'antiterrorismo. Poco prima dell'Esplosione alcuni giornali locali hanno ricevuto una telefonata anonima in cui si avvisava che era stato lasciato uno .L'articolo Esplosione ad Atene, scoppia ordigno davanti sede società ferroviaria proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” Leggi su .com (Adnkronos) – Unè esploso la notte scorsa di fronte ladellaHellenic Train nel centro di. Non si sono registrate vittime o feriti nell'su cui sta indagando l'antiterrorismo. Poco prima dell'alcuni giornali locali hanno ricevuto una telefonata anonima in cui si avvisava che era stato lasciato uno .L'articoloadproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”

Potrebbe interessarti anche:

Esplosione a Montoro : ordigno rudimentale davanti a un’abitazione

Montoro è stata scossa da un’esplosione nella notte scorsa, quando un ordigno rudimentale è stato fatto detonare davanti a un’abitazione situata nella frazione Sant’Eustachio. L’esplosione ha ...

Esplosione nella notte ad Atripalda : ordigno artigianale distrugge negozio in via Fiume

Notte di paura ad Atripalda, dove un’esplosione ha scosso via Fiume, svegliando di soprassalto i residenti della zona. Un ordigno artigianale è stato fatto detonare davanti a un’attività ...

Ad Atene esplode una bomba davanti alla sede di Hellenic Train

Sono in corso le indagini, ad Atene, dopo l'esplosione di una bomba venerdì sera davanti alla sede di Hellenic Train, la principale compagnia ferroviaria della Grecia. Al momento non sono stati ...

Bomba in centro ad Atene, esplosione nella notte. Inter-Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv. La ricostruzione del disastro di Beirut, dall’esplosione nel porto alle cause dell’incidente. . Terremoto a Santorini, nuove scosse. In migliaia in coda per lasciare l'isola. Cosa sta succedendo in Grecia?. Londra, scoppia incendio nella casa museo Somerset House: centinaia di pompieri sul posto - Il video. Ne parlano su altre fonti

(Come si legge su msn.com:) Esplosione ad Atene, scoppia ordigno davanti sede società ferroviaria - Poco prima dell'esplosione, avvenuta nella notte, alcuni giornali locali hanno ricevuto una telefonata anonima ...

(Da quanto emerge da ilpost.it:) Venerdì sera è esploso un ordigno davanti alla sede della compagnia ferroviaria greca ad Atene - Venerdì sera ad Atene è esploso un ordigno davanti alla sede di Hellenic Train, la società che gestisce il trasporto passeggeri e merci in Grecia e che dal 2016 è privata e controllata dalle Ferrovie ...

(A riportarlo è stream24.ilsole24ore.com:) Grecia, ad Atene esplode una bomba davanti alla sede di Hellenic Train - (LaPresse) Sono in corso le indagini, ad Atene, dopo l'esplosione di una bomba venerdì sera davanti alla sede di Hellenic Train, la ...