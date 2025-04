Sergio Bonelli Editore presenta SENZANIMA NAUFRAGIO

NAUFRAGIO,il nuovo capitolo della fortunata serie SENZANIMA, nata dalla penna di Luca Enoch e Stefano Vietti, che racconta le avventure crude e sanguinarie della giovinezza di Dragonero,Sulla via del ritorno dai Regni Meridionali, i SENZANIMA vengono travolti da una tempesta che li scaraventa all'interno di un misterioso banco di fitta nebbia che sembra nascondere segreti e terrore. Lo stesso che ha fatto impazzire la naufraga che i mercenari raccolgono in mare e che racconta loro di un luogo da cui stare lontani. Ma potranno i SENZANIMA resistere alla tentazione di curiosare dove non dovrebbero?Il soggetto è firmato da Luca Enoch e Stefano Vietti, la sceneggiatura èdi Luca Enoch, i disegni di Giancarlo Olivares ei colori di Paolo Francescutto.

