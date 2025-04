Carri non chiacchiere La ricetta Leonardo-Rheinmetall che supera il progetto franco-tedesco

Nel panorama europeo della difesa, segnato da iniziative ambiziose ma spesso ostacolate da divisioni politiche e frammentazioni industriali, l'intesa tra Italia e Germania sul nuovo carro armato destinato all'Esercito italiano si distingue come un'eccezione concreta. Mentre il programma franco-tedesco Mgcs fatica ancora a vedere la luce, Roma e Berlino accelerano lungo una traiettoria parallela, puntando su una collaborazione che non si fondi su dichiarazioni d'intenti, ma su un piano industriale definito e un bilanciamento operativo che tenga conto delle tempistiche."L'Esercito italiano vuole modernizzare i suoi sistemi terrestri e ci ordinerà Carri armati per oltre venti miliardi di euro nei prossimi anni", ha dichiarato Roberto Cingolani, amministratore delegato di Leonardo, in un'intervista al quotidiano tedesco Der Spiegel.

