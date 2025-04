Differenziata sul Boccetta due condomini in guerra La denuncia | Noi rispettiamo le regole ma ci troviamo la spazzatura sotto i balconi

condominio conferisce lasciando i mastelli in un'area adeguatamente indicata per consentire agli operatori di poter svuotare i cassonetti e senza dare fastidio ai residenti. Un'altra, invece, non rispetterebbe la normativa comunale per il conferimento dei rifiuti in condominio.Accade in. Messinatoday.it - Differenziata, sul Boccetta due condomini in guerra. La denuncia: "Noi rispettiamo le regole ma ci troviamo la spazzatura sotto i balconi" Leggi su Messinatoday.it Uno conferisce lasciando i mastelli in un'area adeguatamente indicata per consentire agli operatori di poter svuotare i cassonetti e senza dare fastidio ai residenti. Un'altra, invece, non rispetterebbe la normativa comunale per il conferimento dei rifiuti ino.Accade in.

Potrebbe interessarti anche:

“La guerra di Cesare” : il film prodotto da due agrigentini vince il premio come miglior attore protagonista al Bif&st

“Per la capacità di rendere con soave leggerezza il dramma che investe un uomo che dichiara guerra alla sua sconfitta”: con questa motivazione è stato assegnato il premio “Meridiana” al miglior ...

A Sanremo è guerra tra ristoranti. La denuncia di Confcommercio : "C'è chi abbassa troppo i prezzi. Un danno per tutta la città"

Sanremo non sarebbe Sanremo senza polemiche. Stavolta, però, al centro del dibattito non ci sono finiti cantanti o presentatori, bensì i ristoratori: gli uni contro gli altri in una sorta di guerra ...

Guerra Ultras Inter - decisivo il pentito Beretta : lui avrebbe ordinato la morte di Boiocchi - due i killer

Guerra Ultras Inter, decisivo il pentito Beretta: lui avrebbe ordinato la morte di Boiocchi, due i killer Sembra a una svolta l’inchiesta sulla guerra interna alla Curva Nord interista. Guerra ...

Differenziata, sul Boccetta due condomini in guerra. La denuncia: "Noi rispettiamo le regole ma ci troviamo la spazzatura sotto i balconi". Rifiuti di ogni tipo in un condominio, la Messina Servizi: "Non possiamo farci carico delle responsabilità private". Raccolta differenziata a singhiozzo e pioggia di multe, Messina Servizi: "Cittadini indisciplinati, discariche ovunque". Ne parlano su altre fonti

(Come riportato da studiocataldi.it:) Cassazione: bastano due condomini per rendere comune il corridoio del sottotetto - Anche se il proprietario dei locali è unico, il fatto che almeno due condomini possano accedere al corridoio del sottotetto fa presumere la natura condominiale di Marina Crisafi - Se il ...