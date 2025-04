Pedemontana niente strada di cantiere | camion carichi di terra paralizzano il traffico in città

camion avrebbero dovuto essere realizzate contestualmente all’avvio del cantiere. Ma così, ad oggi, non è stato e il traffico in via San Giovanni Bosco, a Usmate Velate, è andato in tilt. Così che il sindaco, Lisa Mandelli, ha preso. Monzatoday.it - Pedemontana, niente strada di cantiere: camion carichi di terra paralizzano il traffico in città Leggi su Monzatoday.it Secondo il cronoprogramma, le strade dedicate al passaggio deiavrebbero dovuto essere realizzate contestualmente all’avvio del. Ma così, ad oggi, non è stato e ilin via San Giovanni Bosco, a Usmate Velate, è andato in tilt. Così che il sindaco, Lisa Mandelli, ha preso.

Il borgo soffocato dal cantiere della Pedemontana - rabbia e petizione a Vimercate : no a 300 camion al giorno

Vimercate (Monza e Brianza), 3 marzo 2025 – Il movimento terra di Pedemontana spaventa Oreno e scatta la raccolta firme contro i 60mila camion che ogni anno rischiano di transitare nel borgo ...

I cittadini scendono in strada e fermano i camion di Pedemontana

Quando hanno visto quell’andirivieni di trattori che percorrevano la loro strada sfiorando le auto, non ci hanno visto più. Sono scesi in strada e hanno protestato, tanto che sono arrivati anche i ...

Camion esce di strada - muore l'autista

Nelle prime ore della mattina, un incidente mortale si è verificato lungo la SS395, all’altezza del cimitero comunale di Spoleto. Un autoarticolato è uscito dalla sede stradale, il conducente, è ...

