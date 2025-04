Costretta a portare il velo e picchiata denunciati madre e nonno di una 14enne

Le avevano imposto di indossare il velo fin dall'età di 10 anni, impedendole di avere amici e vietandole di studiare. Una madre e un nonno sono ora indagati per aver sottoposto una 14enne a ripetute e gravi vessazioni fisiche e psicologiche. Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri di Campagnola Emilia, coordinate dalla

Reggio Emilia - 14enne costretta a portare il velo e non avere amici : incastrati madre e nonno

Le avevano imposto di indossare il velo fin dai 10 anni, impedendole di avere amici e vietandole di studiare. Una madre e un nonno sono ora indagati per aver sottoposto una 14enne di origine ...

A 16 anni non vuole portare il velo. Picchiata e minacciata dal padre. Va via di casa grazie ai carabinieri

"Sei figlia del peccato". E giù schiaffi e violenze psicologiche, per costringere la figlia sedicenne a indossare il velo e seguire i dettami dell’Islam. Imposizioni che l’adolescente non voleva ...

Reggio Emilia - 14enne obbligata a portare il velo - picchiata - minacciata : indagati madre e nonno

Alla giovane, di origine pakistana, era stato impedito di proseguire gli studi dopo la terza media, le erano stati vietati cellulare, tv, sport. A far scattare le indagini le segnalazioni degli ...

(Stando a quanto scrive ilfattoquotidiano.it:) Reggio Emilia, 14enne costretta a portare il velo e non avere amici: incastrati madre e nonno - Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, la giovane non poteva utilizzare il cellulare, era costretta a fare lavori domestici e non avrebbe potuto studiare. L'allarme scattato a scuola ...

(Secondo quanto riportato da msn.com:) Costretta a portare il velo e picchiata, denunciati madre e nonno di una 14enne - Le avevano imposto di indossare il velo fin dall'età di 10 anni, impedendole di avere amici e vietandole di studiare. Una madre e un nonno sono ora indagati per aver sottoposto una 14enne a ripetute e ...

