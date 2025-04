Previsioni Meteo per il Weekend del 12-13 Aprile 2025 in Italia

Aprile 2025 si preannuncia all'insegna della variabilità Meteorologica su gran parte della penisola Italiana.? Nord ItaliaMilano: Sabato sarà parzialmente soleggiato con temperature massime intorno ai 21°C. Domenica, invece, è prevista pioggia e pioggerella con massime che scenderanno a 16°C.?Torino: Sabato si prevede un clima più fresco con massime di 20°C. Domenica sarà nuvoloso con temperature massime di 16°C.?Venezia: Sabato vedrà un aumento della nuvolosità con massime di 18°C. Domenica sono attesi uno o due brevi rovesci con temperature massime di 16°C.? Centro ItaliaRoma: Sabato la nuvolosità sarà in aumento con massime di 21°C. Domenica sono previsti uno o due brevi rovesci con temperature massime di 19°C.?Firenze: Sabato si prevede un aumento della nuvolosità con massime di 22°C.

