Udinese-Milan Maignan dimesso | solo uno spavento per il portiere francese

Maignan sta bene ed è stato dimesso dopo la botta subita durante Udinese-Milan

Udinese-Milan - Gabbia : “Le colpe della stagione sono nostre. Maignan …”

Matteo Gabbia, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky' al termine della sfida Udinese-Milan, 32^ giornata della Serie A 2024/2025

Udinese-Milan - Maignan e Jimenez testa contro testa : attimi di paura in campo

Mike Maignan è rimasto a terra dopo uno scontro con Alex Jimenez. Trasportato fuori in barella il portiere rossonero

Udinese-Milan - Pulisic : “Bello vincere così. Maignan? L’importante è che stia bene”

Christian Pulisic, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Udinese-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A

