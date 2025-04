Domenica delle palme | processioni e divieti a Chieti

Domenica della palme, a Chieti sono previste processioni e benedizioni con la partecipazione dell'arcivescovo, monsignor Bruno ForteNella mattinata di Domenica 13 aprile ci sarà la benedizione delle palme, alle 10 nella chiesa di San Domenico al Corso. Chietitoday.it - Domenica delle palme: processioni e divieti a Chieti Leggi su Chietitoday.it Come ogni anno, in occasione delladella, asono previstee benedizioni con la partecipazione dell'arcivescovo, monsignor Bruno ForteNella mattinata di13 aprile ci sarà la benedizione, alle 10 nella chiesa di San Domenico al Corso.

