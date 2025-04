ESCLUSIVA – Bordon | Inter-Cagliari questione di equilibri Nulla scontato col Bayern Monaco!

Bordon, ex storico portiere dell'Inter dal 1969 al 1983 e Campione del Mondo con l'Italia nel 1982, ha parlato in ESCLUSIVA a Inter-News.it riguardo i temi attuali della squadra allenata da Simone Inzaghi. La stagione da protagonista di Yann Sommer e del secondo Josep Martinez. Poi la sfida col Cagliari in programma oggi alle 18 e il finale di stagione con in nerazzurri competitivi su tutti i fronti. Altra stagione da protagonista per Sommer, ma in questa stagione abbiamo visto anche il suo secondo Josep Martinez, offrendo ottime prestazioniPenso che Sommer sia andato molto bene sino adesso e specialmente in queste ultime gare, sia Intervenuto alla grande mostrando sicurezza a tutto il reparto difensivo e mantenendo viva l'Inter. Josep Martinez quando è stato chiamato in causa giocando in campionato e Coppa Italia ha fatto bene dimostrando di avere buone qualità e che l'Inter abbia scelto bene.

