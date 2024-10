Max Verstappen ha fiducia: “Siamo sulla strada, il momento peggiore è alle spalle” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dal 18 al 20 ottobre, il Mondiale di F1 tornerà in scena per l’appuntamento di Austin, in Texas, e ci ritroveremo in una condizione particolare: Max Verstappen a guidare le fila con 52 punti di vantaggio su Lando Norris; la McLaren al comando della classifica dei costruttori con 41 lunghezze di margine sulla Red Bull. Sarà interessante capire se negli USA la tendenza di una monoposto di Woking più prestazionale si replicherà. Verstappen ha però dichiarato ai microfoni di Motorsport di aver ritrovato il giusto feeling con la RB20. Il secondo posto a Singapore, su una pista dove ha sempre faticato, è stato il segnale del ritrovato feeling. “A un certo punto Siamo andati nella direzione sbagliata. Gli altri team non hanno ancora affrontato quel particolare punto o hanno sviluppato la vettura in modo leggermente diverso. È sempre difficile da valutare“, ha osservato Max. Oasport.it - Max Verstappen ha fiducia: “Siamo sulla strada, il momento peggiore è alle spalle” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dal 18 al 20 ottobre, il Mondiale di F1 tornerà in scena per l’appuntamento di Austin, in Texas, e ci ritroveremo in una condizione particolare: Maxa guidare le fila con 52 punti di vantaggio su Lando Norris; la McLaren al comando della classifica dei costruttori con 41 lunghezze di margineRed Bull. Sarà interessante capire se negli USA la tendenza di una monoposto di Woking più prestazionale si replicherà.ha però dichiarato ai microfoni di Motorsport di aver ritrovato il giusto feeling con la RB20. Il secondo posto a Singapore, su una pista dove ha sempre faticato, è stato il segnale del ritrovato feeling. “A un certo puntoandati nella direzione sbagliata. Gli altri team non hanno ancora affrontato quel particolare punto o hanno sviluppato la vettura in modo leggermente diverso. È sempre difficile da valutare“, ha osservato Max.

