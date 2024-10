Marcello De Angelis ucciso a coltellate, intervenuto in una rissa tra il nipote 15enne e un coetaneo (Di lunedì 7 ottobre 2024) Omicidio a Roma, dove un 45enne ha accoltellato e ucciso Marcello De Angelis, 25 anni, intervenuto per mettere fine ad una lite in strada tra due 15enni, tra i quali il nipote. Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Omicidio a Roma, dove un 45enne ha accoltellato eDe, 25 anni,per mettere fine ad una lite in strada tra due 15enni, tra i quali il

Fanpage.it - Marcello De Angelis ucciso a coltellate, intervenuto in una rissa tra il nipote 15enne e un coetaneo

Marcello De Angelis ucciso a coltellate, intervenuto in una rissa tra il nipote 15enne e un coetaneo - Omicidio a Roma, dove un 45enne ha accoltellato e ucciso Marcello De Angelis, 25 anni, intenrvenuto per mettere fine ad una lite in strada tra due 15enni ... (fanpage.it)

Roma, 25enne ucciso a coltellate: arrestato un uomo - Un ragazzo di 25 anni, Marcello De Angelis, è stato ucciso domenica notte, in via Tineo, nel quartiere de la Rustica a Roma. L’assassino, un uomo di 45 anni, ... (lapresse.it)

A Zupancic e Zellini il Premio Udine filosofia - La filosofa e teorica culturale slovena Alenka Zupancic e il matematico e storico della scienza Paolo Zellini sono in vincitori del Premio Udine Filosofia 2024 promosso dall'Associazione Culturale Ter ... (ansa.it)