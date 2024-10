La Russia minaccia gli Usa: «Pericoli in arrivo se sostenete ancora l’Ucraina». E gli hacker di Kiev mandano in tilt la tv di Mosca (Di lunedì 7 ottobre 2024) La scorsa notte i servizi online della Vgtrk, l’emittente tv pubblica russa, sono stati colpiti da un «attacco hacker senza precedenti». A riferirlo sono il Cremlino e la stessa società, specificando che non si sono verificati danni alle attività. Gli hacker sono però riusciti a sospendere le trasmissioni online dei canali televisivi Rossiya 1 e Rossiya 24, interrompendo alcune trasmissioni online del mattino. L’attacco alle tv di Stato russe, portato proprio nel giorno del 72esimo compleanno di Vladimir Putin, è poi stato rivendicato dal gruppo hacker anonimo filo-ucraino Sudo rm-RF. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di lunedì 7 ottobre 2024) La scorsa notte i servizi online della Vgtrk, l’emittente tv pubblica russa, sono stati colpiti da un «attaccosenza precedenti». A riferirlo sono il Cremlino e la stessa società, specificando che non si sono verificati danni alle attività. Glisono però riusciti a sospendere le trasmissioni online dei canali televisivi Rossiya 1 e Rossiya 24, interrompendo alcune trasmissioni online del mattino. L’attacco alle tv di Stato russe, portato proprio nel giorno del 72esimo compleanno di Vladimir Putin, è poi stato rivendicato dal gruppoanonimo filo-ucraino Sudo rm-RF.

