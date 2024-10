Joker: Folie à Deux, incassi bassi perché il pubblico maschile non entra in sintonia con Lady Gaga? (Di lunedì 7 ottobre 2024) Joker: Folie à Deux, incassi bassi perché il pubblico maschile non entra in sintonia con Lady Gaga? Joker: Folie à Deux (qui la recensione) è uscito nei cinema questo fine settimana accompagnato da recensioni estremamente negative e un debutto deludente da 40 milioni di dollari, che lo colloca nella stessa fascia di incasso di Morbius. Gli analisti senza dubbio trascorreranno settimane cercando di capire cosa è andato tutto storto, così come Warner Bros. Discovery. Uno dei primi grandi progetti approvati sotto l’attuale regime di leadership, il sequel di Joker, si è rivelato un passo falso importante per lo studio. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)ilnonincon(qui la recensione) è uscito nei cinema questo fine settimana accompagnato da recensioni estremamente negative e un debutto deludente da 40 milioni di dollari, che lo colloca nella stessa fascia di incasso di Morbius. Gli analisti senza dubbio trascorreranno settimane cercando di capire cosa è andato tutto storto, così come Warner Bros. Discovery. Uno dei primi grandi progetti approvati sotto l’attuale regime di leadership, il sequel di, si è rivelato un passo falso importante per lo studio.

