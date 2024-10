Inganno, il film Netflix con Monica Guerritore: trama, cast e prime immagini (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dal 9 ottobre su Netflix è disponibile la serie tv in sei episodi Inganno, con protagonisti Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti. Diretta da Pappi Corsicato e scritta da Teresa Ciabatti, Eleonora Ciampelli, Flaminia Gressi e Michela Straniero, la serie un thriller sentimentale che gioca tra la suspense, la rottura dei tabù e le verità scomode sull’amore. È la storia di un’appassionante relazione, in cui non mancano ombre e segreti, che mette in crisi le convenzioni sociali e gli equilibri familiari, sovvertendo il ruolo della maternità nella cultura mediterranea. Ambientato tra Napoli e la meravigliosa costiera amalfitana, racconta il conflitto di una donna di 60 anni che sembra aver ormai rinunciato alla sua vita sentimentale. Dilei.it - Inganno, il film Netflix con Monica Guerritore: trama, cast e prime immagini Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dal 9 ottobre suè disponibile la serie tv in sei episodi, con protagonistie Giacomo Gianniotti. Diretta da Pappi Corsicato e scritta da Teresa Ciabatti, Eleonora Ciampelli, Flaminia Gressi e Michela Straniero, la serie un thriller sentimentale che gioca tra la suspense, la rottura dei tabù e le verità scomode sull’amore. È la storia di un’appassionante relazione, in cui non mancano ombre e segreti, che mette in crisi le convenzioni sociali e gli equilibri familiari, sovvertendo il ruolo della maternità nella cultura mediterranea. Ambientato tra Napoli e la meravigliosa costiera amalfitana, racconta il conflitto di una donna di 60 anni che sembra aver ormai rinunciato alla sua vita sentimentale.

