“È proprio una strega”. Grande Fratello, concorrenti contro Beatrice Luzzi: “Perché fa così” (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Quella è una str**a”. Grande Fratello, concorrenti contro Beatrice Luzzi. Volano parole pesanti, andiamo a capire cosa è successo e sopratutto Perché. Il primo a muovere dubbi sulla figura della bella attrice italiana, nonché opinionista di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, è Luca Calvani. Parlando con Iago Garcia e Shaila Gatta, l’uomo ha fatta sapere: “Beatrice è strana, fa delle cose che non inquadro”. “È come se dicesse al pubblico ‘Mi metto di traverso nella maniera opposta’ Sembra che scelga di fare il bastian contrario Parla ma pare che scelga sempre di provocare. Fa sempre l’avvocato del diavolo. Tira sempre fuori cose che sono coerenti Perché comunque è molto intelligente, però delle volte anche io rimango così”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Quella è una str**a”.. Volano parole pesanti, andiamo a capire cosa è successo e sopratutto. Il primo a muovere dubbi sulla figura della bella attrice italiana, nonché opinionista di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, è Luca Calvani. Parlando con Iago Garcia e Shaila Gatta, l’uomo ha fatta sapere: “è strana, fa delle cose che non inquadro”. “È come se dicesse al pubblico ‘Mi metto di traverso nella maniera opposta’ Sembra che scelga di fare il bastian contrario Parla ma pare che scelga sempre di provocare. Fa sempre l’avvocato del diavolo. Tira sempre fuori cose che sono coerenticomunque è molto intelligente, però delle volte anche io rimango”.

Grande Fratello - le anticipazioni della settima puntata : in arrivo un ‘colpo di scena’ per uno degli inquilini - Al centro del racconto la storia di Javier che, a 12 anni, ha perso la mamma. Ecco tutte le anticipazioni tratte dal comunicato ufficiale: Questa sera spazio ai nuovi sviluppi del “triangolo amoroso” della Casa che sembra essere andato in frantumi. Come antidoto al dolore il ragazzo ha deciso di ... (Isaechia.it)

Grande Fratello - chi è il più votato secondo i sondaggi - Chi è il più votato del Grande Fratello secondo i sondaggi: al televoto Clayton, Iago, Maria Vittoria e Yulia L'articolo Grande Fratello, chi è il più votato secondo i sondaggi proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Grande Fratello - anticipazioni del 7 ottobre : un colpo di scena per Enzo Paolo Turchi - Nuovo appuntamento con “Grande Fratello”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, in onda stasera 7 ottobre dalle 21:30 su Canale 5. . Questa sera spazio ai nuovi sviluppi del “triangolo amoroso” della Casa che sembra essere andato in frantumi. Come ... (Metropolitanmagazine.it)