Dramma in città, uomo ucciso davanti al figlio: è caccia al killer (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un uomo di 37 anni è stato raggiunto da un colpo di pistola davanti la propria abitazione. Il killer ha fatto perdere le sue tracce Prima le campane, poi sei colpi di pistola. Una serata di festa si è trasformata in tragedia. La vittima è un uomo albanese di 37 anni, ucciso da un proiettile esploso intorno alle 21 di domenica 6 ottobre. Il killer ha fatto immediatamente perdere le sue tracce ed ora gli inquirenti sono al lavoro per identificarlo e capire anche il movente di un omicidio che ha diversi punti da chiarire. Un uomo di 37 anni è stato ucciso alle porte di Pisa (Ansa) – cityrumors.it"Al suono gioioso delle campane si è mischiato lo scoppio freddo di colpi mortali. Non abbiamo fatto la nostra processione", ha scritto sui social il parroco subito dopo l'omicidio.

Cityrumors.it - Dramma in città, uomo ucciso davanti al figlio: è caccia al killer

