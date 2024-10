Centese vetta a un passo

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Petroniano 01 PETRONIANO: Verardi, Pierdomenico, Cuppini, Kamga (34’ st Neri), Canè, Franceschi (3’ st Soffritti), Cristiani, Ezechia, Reda (25’ st Bologna), Cordoni (26’ st Maestri), Tonelli. A disposizione: Ferrari, Malagoli, Franchini, Boccalupo, Guerra.: Alberghini, Garetto, Cioni, Perelli, Quaquarelli, Kourouma, Fabbri, Sassu (9’ st Costantini), Pirreca (34’ st Sanci), Bonvicini, Bonacorsi. A disposizione: Grandi, D’Aniello, Parola, Aiello, Frentoaei, Grygel, Rossi. All.: Di Ruocco. Arbitro: Asaro di Finale Emilia. Rete: 21’ st Costantini (C). Note: ammoniti: Ezechia (P), Perelli (C), Costantini (C). Espulso: Cioni (C) al 40’ pt. Vittoria di misura e fondamentale per la, che riesce a portarsi a casa la vittoria nel secondo tempo, battendo 0-1 il Petroniano, durante la sesta giornata del girone C di Promozione.