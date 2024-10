Borse di studio e alloggi agli universitari, intesa Ersu-guardia di finanza per contrastare le false dichiarazioni (Di lunedì 7 ottobre 2024) contrastare le false dichiarazioni per ottenere Borse di studio e servizi (alloggi, ristorazione ecc) erogati dall'Ersu agli studenti universitari a basso reddito. E' questo l'obiettivo del protocollo d'intesa che l'Ente regionale per il diritto allo studio ha sottoscritto con la guardia di Palermotoday.it - Borse di studio e alloggi agli universitari, intesa Ersu-guardia di finanza per contrastare le false dichiarazioni Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)leper otteneredie servizi (, ristorazione ecc) erogati dall'studentia basso reddito. E' questo l'obiettivo del protocollo d'che l'Ente regionale per il diritto alloha sottoscritto con ladi

Tesi di laurea e risultati sportivi : borse di studio per 23 giovani valtellinesi - . Nel tardo pomeriggio di ieri, la Sala delle acque di Palazzo Guicciardi ha ospitato la cerimonia di consegna delle borse di studio a 23 giovani residenti in provincia di Sondrio, selezionati per i brillanti risultati ottenuti nello studio e nello sport. . Come ogni anno, il Consorzio Bim ... (Sondriotoday.it)

Bocconi - fondo Del Vecchio da 20 milioni di euro per le borse di studio : accordo storico - Leonardo Del Vecchio Students Award Si tratta del Leonardo Del Vecchio Students Award: il primo milione è già stato stanziato lo scorso anno per garantire il percorso di studi di 14 studentesse e studenti. Il segno lasciato da Leonardo Del Vecchio L’accordo è stato fortemente voluto da ... (Ilgiorno.it)

Fondazione Del Vecchio dona alla Bocconi borse di studio perenni - Il fondo sosterrà così ogni anno almeno 10 giovani con limitate disponibilità economiche che abbiano passato il test di ammissione obbligatorio per tutti. Leonardo ha sempre creduto in loro. La Fondazione Leonardo Del Vecchio ha istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni, in favore ... (Quotidiano.net)