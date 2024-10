Bergamo, fino al 22 ottobre riscaldamento acceso solo 7 ore (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il Comune di Bergamo ha emesso un’ordinanza che fa slittare l’accensione per un massimo di 14 ore al 22 ottobre. Ora è possibile scaldare per un massimo di 7 ore. Ecodibergamo.it - Bergamo, fino al 22 ottobre riscaldamento acceso solo 7 ore Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il Comune diha emesso un’ordinanza che fa slittare l’accensione per un massimo di 14 ore al 22. Ora è possibile scaldare per un massimo di 7 ore.

Maltempo - chiuse le scuole superiori domani martedì 8 ottobre a Bergamo e in alcuni comuni della provincia - In seguito all'allerta meteo diffusa per la giornata dell'8 ottobre, il Comune di Bergamo ha deciso di chiudere tutte le scuole superiori per un giorno. Decisione presa anche da altri sindaci dei comuni della provincia.Continua a leggere . (Fanpage.it)

I Mercatanti - Fiato ai libri - Sapori d’ottobre e Molte Fedi : cosa fare stasera a Bergamo e provincia - Il centro per l’arte e la cultura nato a Bergamo, su iniziativa del Gruppo Italmobiliare con Fondazione Pesenti, inaugura il 14 settembre una mostra dedicata alla decana di tutte le forme d’espressività legate al corpo e da esso derivanti, una delle personalità più influenti e iconiche del panorama ... (Bergamonews.it)

Sapori d’ottobre - cinghiale e Molte Fedi : cosa fare stasera a Bergamo e provincia - BERGAMO Sino al 16 febbraio la celebre artista Marina Abramovi? è protagonista di un prestigioso progetto espositivo che si potrà visitare a Gres Art 671, a Bergamo in via San Bernardino, 141. PROVINCIA La Nuova ProLoco Lovere organizza da mercoledì 2 a domenica 6 ottobre la 15^ edizione di ... (Bergamonews.it)