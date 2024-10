Alice Campello criticata per il viaggio a New York senza figli: l’influencer replica e lancia una frecciata a Morata (Di lunedì 7 ottobre 2024) Alice Campello replica alle critiche per il suo viaggio a New York Alice Campello risponde per le rime a chi li criticava per essere andata a New York senza i suoi figli senza risparmiare una frecciatina al suo ex Alvaro Morata, padre per l’appunto dei suoi quattro bambini. l’influencer, infatti, ha postato sul suo profilo Instagram alcune immagini che la ritraggono nella Grande Mela. Tra coloro che hanato, non sono mancati i soliti haters che hanno attaccato Alice Campello per il semplice fatto di aver fatto un viaggio senza i suoi figli. Commenti ai quali l’influencer ha deciso di replicare scrivendo: “I quattro bambini hanno un padre che ha le stesse responsabilità di una madre!”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alice Campello (@AliceCampello) La situazione tra i due ex al momento non è delle migliori. Tpi.it - Alice Campello criticata per il viaggio a New York senza figli: l’influencer replica e lancia una frecciata a Morata Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)alle critiche per il suoa Newrisponde per le rime a chi li criticava per essere andata a Newi suoirisparmiare una frecciatina al suo ex Alvaro, padre per l’appunto dei suoi quattro bambini., infatti, ha postato sul suo profilo Instagram alcune immagini che la ritraggono nella Grande Mela. Tra coloro che hanato, non sono mancati i soliti haters che hanno attaccatoper il semplice fatto di aver fatto uni suoi. Commenti ai qualiha deciso dire scrivendo: “I quattro bambini hanno un padre che ha le stesse responsabilità di una madre!”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) La situazione tra i due ex al momento non è delle migliori.

Alice Campello criticata per il viaggio a New York senza i figli : “Anche il padre ha delle responsabilità” - “Anche il padre ha delle responsabilità”: la replica di Alice Campello a un follower che l’aveva criticata per essere partita per un viaggio a New York senza i suoi figli.Continua a leggere . (Fanpage.it)

“Noi pessimi amici? I nostri figli sono stati senza il loro papà per due mesi” : la replica di Alice Campello alle critiche per l’assenza alle nozze di Dybala e Sabatini - Pessimi amici”, ha commentato un’utente sotto a una foto pubblicata da lady Morata in spiaggia con i figli e il marito. E non si è fatta attendere la risposta, a tono, della donna. “Li amiamo, ma i nostri figli sono stati senza il loro papà per due mesi. E lo stesso Morata era presente alla ... (Ilfattoquotidiano.it)