L'erbario di Ulisse Aldrovandi, custodito dall'Università di Bologna e di gran lunga il più importante a livello mondiale, ha recentemente risolto un caso botanico. Una questione che, chissà, sarebbe stata apprezzata certamente da Miss Marple, l'arguta vecchietta alter ego di Agatha Christie, appassionata di gardinaggio e botanica. Si tratta del caso del nasturzio nano, pianta originaria del Sud America, oggi scomparsa nel nostro paese, arrivata in Italia sul finire del Cinquecento, decenni prima di quanto creduto finora: una scoperta possibile grazie al patrimonio di erbari rinascimentali custoditi dall'Alma Mater che è oggi protagonista del nostro podcast Il Resto di Bologna, ascoltabile online.

Quotidiano - Ulisse Aldrovandi e l’enigma del nasturzio nano

