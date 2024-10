Trovata morta in un campo con una ferita alla testa mistero a Foiano della Chiana

(Di domenica 6 ottobre 2024)(Arezzo), 6 ottobre 2024 – Giallo in provincia di Arezzo, trae Pozzo: una donna di 72 anni, Letizia Giordani, psicoterapeuta, è statain unvicinosua abitazione, dopo che di lei si erano perse le tracce nel pomeriggio di sabato. Il marito, suo coetaneo, si èrmato non vedendola rientrare e ha chiesto telefonicamente aiutofiglia, che si trova all’estero. E’ stata la figlia ad allertare i carabinieri. Le ricerche si sono purtroppo concluse la scorsa notte, quando i soccorritori hanno trovato la donna senza vita in unnella loro proprietà (siamo in una zona di campagna). Il corpo era vestito, con una. Al momento non viene esclusa nessuna pista e si indaga per capire se si sia trattato di un incidente o se ci siano altre persone coinvolte. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO (Lanazione)